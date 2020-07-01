شؤون فلسطينية

مؤتمر صحفي لوزير المالية للحديث عن الوضع المالي ورواتب الموظفين غداً

مؤتمر صحفي لوزير المالية للحديث عن الوضع المالي ورواتب الموظفين غداً
شكري بشارة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن وزير المالية شكري بشارة سيعقد غداً الخميس مؤتمراً صحفياً للحديث عن الوضع المالي ونسب صرف رواتب الموظفين الحكوميين.

وأضافت الوزارة، عبر فيسبوك: "سيعقد وزير المالية السيد شكري بشارة غدا الخميس بمشاركة فريق من وزارة المالية لقاء سيتم نشره مباشر على الصفحة الرسمية للوزارة".

وتابعت: "سيكون ذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً، للحديث عن الوضع المالي بشكل عام وتحديد نسبة والية صرف رواتب الموظفين بشكل خاص".

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