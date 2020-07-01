مؤتمر صحفي لوزير المالية للحديث عن الوضع المالي ورواتب الموظفين غداً

قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن وزير المالية شكري بشارة سيعقد غداً الخميس مؤتمراً صحفياً للحديث عن الوضع المالي ونسب صرف رواتب الموظفين الحكوميين.





وأضافت الوزارة، عبر فيسبوك: "سيعقد وزير المالية السيد شكري بشارة غدا الخميس بمشاركة فريق من وزارة المالية لقاء سيتم نشره مباشر على الصفحة الرسمية للوزارة".





وتابعت: "سيكون ذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً، للحديث عن الوضع المالي بشكل عام وتحديد نسبة والية صرف رواتب الموظفين بشكل خاص".

رام الله - دنيا الوطن