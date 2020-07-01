قوات الاحتلال تعتقل شابين من سلوان وتغلق طريقاً ببلدة عناتا بالقدس

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء شابين من بلدة سلوان، وأغلقت الطريق الواصل بين مفرق الخان الأحمر ومدخل بلدة عناتا شرق القدس.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بسام وأشرف غيث، بعد أن اقتحمت منزليهما بحي الثوري في بلدة سلوان بالقدس، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها بحق المواطنين واقتحام منازلهم واعتقالهم، فضلا عن ضربهم وتفتيش وتخريب محتويات منازلهم أثناء عملية الاعتقال.