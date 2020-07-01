غنيم وأبو العسل يفتتحان بئر مياه عقبة جبر جنوب أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

افتتح رئيس سلطة المياه، مازن غنيم ومحافظ أريحا جهاد ابو العسل، اليوم الأربعاء، بئر مياه عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.



وأكدا خلال الافتتاح أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لدعم وتعزيز صمود المواطنين في الأغوار، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في هذه المناطق.



وقال أبو العسل "سنبذل الجهود كافة من أجل دعم الأهالي ومساعدتهم على الصمود، لمواجهة مخطط الضم الاسرائيلي".



وأضاف: هذه المشاريع تأتي لتطوير البنية التحتية، وتساهم في تعزيز صمود المواطنين في وجه ممارسات الاحتلال.



بدوره، قال غنيم "إن افتتاح البئر يأتي ردا على خطة الضم الإسرائيلية الهادفة الى القضاء على حلم الفلسطينيين باقامة دولتهم، وتأكيدا على دعم صمود المواطنين في هذه المنطقة التي تواجه حملة شرسة تستهدف حياتهم واراضيهم".



وتابع: إعادة تأهيل وتركيب مضخة جديدة للبئر لتصبح طاقتها الانتاجية حوالي ١٥٠٠ كوب يوميا تساهم في تحسين خدمة المياه الواصلة لمخيم عقبة جبر، الذي يقطنه ٢٥ ألف نسمة عانوا طويلا من انقطاع المياه المستمر، ووصول المياه مالحة إليهم.