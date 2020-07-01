عربي

دولة عربية تمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الأماكن المُغلقة

دولة عربية تمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الأماكن المُغلقة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أنها قررت "حظر التدخين بأشكاله كافة؛ سجائر، سجائر إلكترونية، أراجيل، داخل الأماكن المغلقة، بعدما تبين أن المدخنين والمدخنين السلبيين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وأوضحت الوزارة، في حيثيات قرارها إلى أنه جاء "استنادا لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 ودليل عمل تدابير السلامة والوقاية الصحية للمطاعم السياحية بكافة فئاتها الصادر عن وزارة السياحة والآثار"، وفق وكالة (سبوتنك). 

ودعت الوزارة، "لفرض بيئة خالية من التدخين بكافة أشكاله في الأماكن المغلقة بنسبة 100%، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 52/53 من قانون الصحة العامة".

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