فرنسا: نبحث مع شركائنا سبل الرد على إسرائيل حال ضمها أراضٍ فلسطينية





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية: " أننا نبحث مع شركائنا سبل الرد على إسرائيل حال ضمها أراض فلسطينية".





وكان من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تنفيذ مخطط الضم لأراضٍ في الضفة الغربية، وتحديداً في الأغوار وشمال البحر الميت، اليوم الأول من تموز/يوليو الجاري.





ولكن نتنياهو لم يعلن حتى اللحظة، عن أي خطوة من هذا القبيل، خاصة وأن مفاوضات أجريت خلال الأيام القليلة الماضية، بين وفد أمريكي زار إسرائيل، والمسؤولين الإسرائيليين حول هذا الموضوع.





ويرفض الفلسطينيون خطط الضم وهددوا بإنهاء الاتفاقيات مع الاحتلال، وبنقل مسؤولية الضفة الغربية لإسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان الضم الإسرائيلي لأراض في الضفة الغربية لا يمكن أن يمر من دون تداعيات.