عربي

أردوغان: سنفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على وحدة الأراضي السورية

أردوغان: سنفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على وحدة الأراضي السورية
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال قمة افتراضية ثلاثية مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني أن أنقرة ستفعل كل ما في وسعها للحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأضاف أردوغان: "أرغب في أن يعم الأمن والنظام في سوريا، بأسرع وقت، وسنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وللتوصل لحل طويل الأمد للصراع فيها"، وفق (روسيا اليوم).

بدروه أكد الرئيس الروسي موقف موسكو الرافض  للعقوبات الغربية ضد سوريا، مشيرا إلى أن هذه العقوبات غير شرعية وهدفها الضغط على الشعب.

وفي نفس السياق قال الرئيس الإيراني إن بلاده ستواصل ستواصل دعمها للحكومة والشعب في سوريا بقوة أكبر، مضيفا أن "قانون قيصر هو عقوبات أحادية الجانب وغير إنسانية وهي استمرار للجهود الأمريكية، التي تهدف لتحقيق أهداف سياسية غير مشورعة في سورية". 

أخبار ذات صلة

دولة عربية تمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الأماكن المُغلقة

دولة عربية تمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الأماكن المُغلقة

الجامعة العربية تكشف تطوراً مفاجئاً بملف سد النهضة

الجامعة العربية تكشف تطوراً مفاجئاً بملف سد النهضة

السعودية: إيران قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار بالمنطقة

السعودية: إيران قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار بالمنطقة

حمد بن جاسم: بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقًا تُحارب الإسلام وتناصر إسرائيل

حمد بن جاسم: بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقًا تُحارب الإسلام وتناصر إسرائيل

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

مسؤول ليبي: أردوغان يسعى لاستثمار ما حققه بطرابلس للوصول إلى الهلال النفطي

مسؤول ليبي: أردوغان يسعى لاستثمار ما حققه بطرابلس للوصول إلى الهلال النفطي

جيش هذه الدولة العربية يتوقف عن تقديم اللحوم لجنوده

جيش هذه الدولة العربية يتوقف عن تقديم اللحوم لجنوده

مصر: تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 177 منشأة وتُغلق سبع منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 177 منشأة وتُغلق سبع منشآت غير ملتزمة

الداخلية تمدد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

الداخلية تمدد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

الخليل: إغلاق 4 مصانع و10 محالات تجارية لعدم التزامها بإجراءات السلامة

الخليل: إغلاق 4 مصانع و10 محالات تجارية لعدم التزامها بإجراءات السلامة

البكري: منع أهالي الخليل من المرور للمحافظات الشمالية للحد من تفشي (كورونا)

البكري: منع أهالي الخليل من المرور للمحافظات الشمالية للحد من تفشي (كورونا)

غنيم: تنفيذ الضم سيؤدي إلى خسارة فرص اقتصادية لا تقل عن 3.5 مليار دولار

غنيم: تنفيذ الضم سيؤدي إلى خسارة فرص اقتصادية لا تقل عن 3.5 مليار دولار

جنوب أفريقيا تُدين مخططات الضم الإسرائيلية وتعتبرها عدواناً ضد الشعب الفلسطيني

جنوب أفريقيا تُدين مخططات الضم الإسرائيلية وتعتبرها عدواناً ضد الشعب الفلسطيني

هيئة الأسرى تطالب الصليب الأحمر بالإشراف المباشر على الأسرى المرضى بمستشفى الرملة

هيئة الأسرى تطالب الصليب الأحمر بالإشراف المباشر على الأسرى المرضى بمستشفى الرملة

غزة: شرطة مكافحة المخدرات تضبط 1000 حبة (روتانا)

غزة: شرطة مكافحة المخدرات تضبط 1000 حبة (روتانا)

منوعات

حمادة هلال: هذا مرض والدتي.. ومريض الكورونا مش عيب

حمادة هلال: هذا مرض والدتي.. ومريض الكورونا مش عيب

محمد رمضان يرد على أسرة أحمد زكي: ليس لهم الحق

محمد رمضان يرد على أسرة أحمد زكي: ليس لهم الحق

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

هل لـ&#34;الجن&#34; علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

هل لـ"الجن" علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

عربي

الجامعة العربية تكشف تطوراً مفاجئاً بملف سد النهضة

الجامعة العربية تكشف تطوراً مفاجئاً بملف سد النهضة

أردوغان: سنفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على وحدة الأراضي السورية

أردوغان: سنفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على وحدة الأراضي السورية

السعودية: إيران قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار بالمنطقة

السعودية: إيران قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار بالمنطقة

حمد بن جاسم: بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقًا تُحارب الإسلام وتناصر إسرائيل

حمد بن جاسم: بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقًا تُحارب الإسلام وتناصر إسرائيل