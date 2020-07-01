الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 177 منشأة وتُغلق سبع منشآت غير ملتزمة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة خلال جولاتها الميدانية أمس الثلاثاء، قامت بتفتيش ومتابعة 177 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، منها165 منشأة مُلتزمة بشروط السلامة العامة.



كما تم إغلاق سبع منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة، تم توجيه التنبيه الشديد ل 5 منشآت لعدم التزامها بالإجراءات.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.