وزير إسرائيلي يرجح تطبيق خطة الضم خلال "الأشهر القريبة"





وأضاف أنه على الرغم من عدم إلمامه بكافة تفاصيل الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، فانه يعول بالكامل على رئيس الوزراء بنيمين نتانياهو.





وفي سياق حديث مع إذاعة (كان) بعد ظهر اليوم، أضاف شتاينيتص: أنه خرج بانطباع من أحاديث أجراها مع وزراء من (أزرق أبيض)، أن العديد منهم سيؤيد الضم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وبدورها أعربت النائبة من حزب العمل، ميراف ميخائيلي عن اعتقادها أن الحديث عن خطة الضم خلال الفترة الأخيرة يضعضع علاقات الثقة بين إسرائيل والأردن الذي يعتبر شريكاً بالغ الأهمية في الحفاظ على أمنها.

رام الله - دنيا الوطنرجح الوزير من حزب (ليكود)، يوفال شتاينيتص تطبيق خطة بسط السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الأشهر القريبة.