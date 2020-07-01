إيران لهنية: مستعدون للعمل في المحافل الدولية والإقليمية لدعم صمود الفلسطينيين

اسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الموقع الرسمي لحركة حماس، إن رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية، تلقى اتصالًا هاتفيًا من دولة رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور محمد باقر قاليباف، مؤكدًا رفض الجمهورية الإسلامية في إيران لصفقة القرن وخطة الضم الإسرائيلية.



وشدّد قاليباف على استعداد الجمهورية الإسلامية في إيران للعمل في المحافل الدولية والإقليمية في سبيل دعم صمود الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه، وتعزيز صموده في أماكن تواجده كافة من أجل مواجهة خطة الضم والعمل على إفشالها.



وعبّر عن فخره واعتزازه بصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني الذي حقق من خلالها وما زال يحقق الانتصارات على الاحتلال الإسرائيلي.



من جانبه، أكد رئيس الحركة إسماعيل هنية وحدة الشعب الفلسطيني في رفض الخطة، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرض فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس.



وشدد على أن الشعب الفلسطيني مصمم على الاستمرار في الصمود والمقاومة من أجل إفشال الخطة، معبرًا عن شكره للجمهورية الإسلامية على مواقفها الداعمة للفلسطينيين.