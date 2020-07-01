شؤون فلسطينية

أبو ظريفة: لا أحد معني بالتصعيد لأن الاحتلال سيستغله لحرف الأنظار عن جريمة الضم

أبو ظريفة: لا أحد معني بالتصعيد لأن الاحتلال سيستغله لحرف الأنظار عن جريمة الضم
ارشيفية
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
قال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: إنه لا يتصور أن الجميع معني بالتصعيد، لأن الاحتلال الإسرائيلي، سيستفيد من ذلك لحرف الأنظار، عما يجري في الضفة الغربية؛ للمضي قدمًا في برنامجه الاستيطاني والتوسعي.

وأوضح أبو ظريفة لـ "دنيا الوطن"، أن الاحتلال، سيستغل التصعيد لصالحه لتعميق آلالام وجراح قطاع غزة، لذلك المطلوب هو صياغة برنامج وطني متوافق عليه فلسطينيًا، والأدوات التي من خلالها يمكن إدارة المواجهة مع هذا الاحتلال.

وأضاف: "حدوث هذا يمكن مقاومتنا وشعبنا من تحقيق إنجازات تراكمية على الأرض، وباتجاه إسقاط (صفقة القرن)، وقرارات الضم".

 

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