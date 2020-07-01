رضوان: كل الخيارات بما فيها "المُسلحة" متاحة لإسقاط (صفقة القرن) والضم

خاص دنيا الوطن - محمد عوضأكد إسماعيل رضوان، القيادي في حركة (حماس)، أن الرسالة الأبلغ للرد على خطة الضم و(صفقة القرن)، أن الشعب الفلسطيني موحد، والذي تمثل اليوم بخروج المواطنين في غزة نصرة للضفة والأغوار.وقال رضوان لـ"دنيا الوطن": إن مكونات الشعب الفلسطيني خرجت اليوم؛ لتقول لهذا الاحتلال: إنه رغم الانقسام، ورغم الجرائم، نحن موحدون في مواجهة (صفقة القرن) وستسقط قرارات الضم الإسرائيلية، مبينًا أن كل الخيارات مفتوحة؛ لمواجهة هذا الاستيطان الجديد المتمثل بالضم.ودعا لأن تكون مشاهد غزة اليوم، ضد الضم موجود في الضفة الغربية، وفي أراضي 48، ومخيمات اللجوء والشتات، وحيثما تواجد الشعب الفلسطيني، حتى تكون المواجهة شاملة مع هذا الاحتلال.وأضاف: نقول بكل وضوح كل الخيارات متاحة لإسقاط (صفقة ترامب) ومخطات الضم، بما فيها المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة، ولأجل ذلك على الاحتلال أن يُعيد حساباته ألف مرة، قبل تنفيذ قراراته على أرض الواقع.