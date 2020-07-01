الصحة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن سبب انتشار (كورونا) بالخليل وسبب إغلاق المحافظة

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خاص دنيا الوطن- أحمد العشي

أكد الدكتور كمال الشخرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن الانتشار السريع لوباء (كورونا) في محافظة الخليل، جاء بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى وجود التجمعات الكبيرة والأعراس والحفلات وبيوت العزاء، وحضور الأقارب من مناطق 48 لزيارة أقاربهم.



وقال الشخرة لـ"دنيا الوطن": "كانت الأعراس بدلاً من أن تكون لـ 50 شخصاً، أصبحت أكثر من ذلك، والسلامات باليد كانت موجودة بين الجميع، وعدم التقيد بالإرشادات الصحية، سواء باستعمال الكمامة أو غيرها، وهذا كله أدى إلى الانتشار الواسع للوباء".



وحول قرار إغلاق محافظة الخليل، اليوم، رغم أن هناك مطالبات سابقة بتطبيق هذا القرار، أكد الشخرة، أن القرار تأخر لتتمكن الفرق الطبية من معرفة أين ستتجه المحافظة، وحتى يتم أخذ العينات، ولتجهيز مستشفى دورا الحكومي، حيث تم تجهيزه بشكل كامل، ويحتوي على طواقم طبية كاملة.



وقال: "عندما انتشر الفيروس في أكثر من منطقة بالمحافظة، رفعنا توصية لرئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وسيتم ذلك في أي محافظة، يتم فيها انتشار الفيروس".



وأرجع الناطق باسم وزارة الصحة، قرار الإغلاق، لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وهم يرون ما يحدث من حالات صعبة وحالات وفاة، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك التزام من المواطنين بالإجراءات في بعض المناطق بالخليل.



وفي السياق، قال الشخرة: "عندما يتم سحب العينات من الخليل، ونجد أنه لا يوجد إصابات جديدة، نستطيع أن نحدد هل تكفي مدة الخمسة أيام من الإغلاق أم لاء، فعندما تجد الطواقم الطبية أنه من الضرورة تمديد المدة، سترفع توصية بخصوص ذلك".