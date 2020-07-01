الخليل: إغلاق 4 مصانع و10 محالات تجارية لعدم التزامها بإجراءات السلامة



وأكدت الشرطة، أن هذه الجولات، تأتي ضمن خطة المؤسسة الشرطية، الهادفة للتعامل مع الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد، وتنفيذاً لقرارات القيادة الفلسطينية الهادفة لمكافحة انتشار مرض فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة ولجنة السلامة العامة في الخليل، اليوم، 4 مصانع و10 محالات تجارية؛ لعدم التزامهم بإجراءات السلامة في عدة مناطق بمحافظة الخليل.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وضمن جولات جهاز الشرطة، ولجنة السلامة العامة على المنشآت التجارية والصناعية؛ للتأكد من إجراءات السلامة العامة، وتقديم النصح والإرشاد اللازم من مرض فيروس (كورونا) فقد تم إغلاق 4 مصانع و10 محالات تجارية؛ لعدم التزامهم بتلك الإجراءات الوقائية.وأضافت: أنه وخلال هذه المتابعة، تم عمل جولة على عدد من المنشآت التجارية والصناعية، وتم ضبط 4 مصانع و10 محالات تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة داخلها وبين العاملين فيها، حيث تم إغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.