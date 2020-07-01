البطش: المقاومة المسلحة جاهزة لحماية الحراك الشعبي الجماهيري

خاص دنيا الوطن - محمد عوضقال خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: إنه يجب أن يُسجل الجميع بأن الوحدة الوطنية الميدانية، تستطيع أن توقف الضم، وسرقة الأراضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف البطش لـ"دنيا الوطن": ما شهدناه اليوم في غزة، من مسيرة حاشدة، ضمت كافة القوى الوطنية والإسلامية، وما تشهده أراض الضفة الغربية والأغوار من وحدة حال وطنية، رغم الانقسام في مواجهة الضم، يُبشر بخير، لذلك ندعو أهلنا إلى التحرك من أجل حماية الأرض من السرقة.ودعا البطش الرئيس محمود عباس، إلى اجتماع طارئ، ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، لمواجهة مخاطر الضم، وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، لأن هذه الخطوات أبجديات التصدي لـ (صفقة القرن)، وسرقة الأراضي.وأكد البطش، أن أولوية الخطوات الفلسطينية الأولى لمواجهة الضم، يكون من خلال الحراك الشعبي الجماهيري، لكن في حال استشهد أحد، أو استدعى ذلك تعزيز الفعل الشعبي بالمقاومة المسلحة، فإن ذلك سيكون، والمقاومة جاهزة لذلك.