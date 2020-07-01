شؤون فلسطينية

جنوب أفريقيا تُدين مخططات الضم الإسرائيلية وتعتبرها عدواناً ضد الشعب الفلسطيني

جنوب أفريقيا تُدين مخططات الضم الإسرائيلية وتعتبرها عدواناً ضد الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، مساء اليوم، بياناً شديد اللهجة، دانت فيه مخططات الضم الإسرائيلية للأرض الفلسطينية، وطالبت إسرائيل بإعادة النظر في أعمالها العدائية، التي تنتهك فيها مبدأ وحدة الأراضي، وحثها على القيام بالوفاء بالتزاماتها الدولية لضمان السلام والأمن.

وقد دعت جنوب أفريقيا، المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة إلى التدخل، ومعارضة خطة الضم الإسرائيلية بشكل فعال، ومنع تنفيذها، كونها تنهي الحلول السلمية للصراع.

وأشار البيان إلى أن حكومة جنوب أفريقيا، تشعر بقلق بالغ إزاء اعتزام إسرائيل المضي في عملها الانفرادي، بضم المناطق الفلسطينية، وغور الأردن اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2020، كون ذلك يقوض حل الدولتين من طرف واحد، وتعارضه معظم دول المنطقة والعالم أجمع، حيث سيشكل الضم أخطر انتهاك للقانون الدولي، ويقوض إمكانات تجديد المفاوضات، وسيصعد من التوتر  ويعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام الإقليمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى تداعياته الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية الخطيرة.

وأردف البيان: إن جنوب أفريقيا، وتماشياً مع الدستور وأولويات السياسة الخارجية، ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في أعقاب العدوان الإسرائيلي، وتؤكد مجدداً دعمها الملتزم
لنضال الشعب الفلسطيني، من أجل الاستقلال وتحقيق التحرر من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن استمرار إسرائيل في تنفيذ خطتها بضم 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، لا يترك للفلسطينيين سوى "بانتوستان"، و ينهي كل الآمال في دولة فلسطينية مستقلة متصلة، وقابلة للحياة.

 كما أوضح البيان، عزم جنوب أفريقيا على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي، لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية ومحددة
 زمنياً برعاية متعددة الأطراف؛ لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، والاسس المتفق عليها بما يحقق حل الدولتين على أساس حدود 4 حزيران/ يونيو 1967.

ويأتي هذا البيان، تزامنا مع المواقف الحاشدة، والحراك الكبير  للأحزاب السياسية والقوى التقدمية، ولجان التضامن ومجلس الكنائس، والمجالس الإسلامية الرافضة للضم الإسرائيلي، وخاصة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وشركاؤه بالحكم مثل الحزب الشيوعي والاتحاد لعام لنقابات العمال، من خلال البيانات والتصريحات والفعاليات التضامنية، التي شهدتها البلاد، والتي أكدت في مجملها إدانتها ورفضها القطعي للضم، واعتباره أكبر خرق للقانون الدولي، ويتعارض مع الحقوق الفلسطينية الثابتة والمشروعة دولياً بالحرية والاستقلال.

أخبار ذات صلة

شاهد: عريقات يشبّه الدول العربية المطبعة بمساعدي &#34;هولاكو&#34;

شاهد: عريقات يشبّه الدول العربية المطبعة بمساعدي "هولاكو"

الداخلية تمدد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

الداخلية تمدد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

الخليل: إغلاق 4 مصانع و10 محالات تجارية لعدم التزامها بإجراءات السلامة

الخليل: إغلاق 4 مصانع و10 محالات تجارية لعدم التزامها بإجراءات السلامة

البكري: منع أهالي الخليل من المرور للمحافظات الشمالية للحد من تفشي (كورونا)

البكري: منع أهالي الخليل من المرور للمحافظات الشمالية للحد من تفشي (كورونا)

البطش: المقاومة المسلحة جاهزة لحماية الحراك الشعبي الجماهيري

البطش: المقاومة المسلحة جاهزة لحماية الحراك الشعبي الجماهيري

غنيم: تنفيذ الضم سيؤدي إلى خسارة فرص اقتصادية لا تقل عن 3.5 مليار دولار

غنيم: تنفيذ الضم سيؤدي إلى خسارة فرص اقتصادية لا تقل عن 3.5 مليار دولار

هيئة الأسرى تطالب الصليب الأحمر بالإشراف المباشر على الأسرى المرضى بمستشفى الرملة

هيئة الأسرى تطالب الصليب الأحمر بالإشراف المباشر على الأسرى المرضى بمستشفى الرملة

حلس: فتح لم تغب يومًا عن المشهد الفلسطيني وكانت حاضرة بالمواجهة

حلس: فتح لم تغب يومًا عن المشهد الفلسطيني وكانت حاضرة بالمواجهة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

الداخلية تمدد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

الداخلية تمدد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

الخليل: إغلاق 4 مصانع و10 محالات تجارية لعدم التزامها بإجراءات السلامة

الخليل: إغلاق 4 مصانع و10 محالات تجارية لعدم التزامها بإجراءات السلامة

البكري: منع أهالي الخليل من المرور للمحافظات الشمالية للحد من تفشي (كورونا)

البكري: منع أهالي الخليل من المرور للمحافظات الشمالية للحد من تفشي (كورونا)

غنيم: تنفيذ الضم سيؤدي إلى خسارة فرص اقتصادية لا تقل عن 3.5 مليار دولار

غنيم: تنفيذ الضم سيؤدي إلى خسارة فرص اقتصادية لا تقل عن 3.5 مليار دولار

جنوب أفريقيا تُدين مخططات الضم الإسرائيلية وتعتبرها عدواناً ضد الشعب الفلسطيني

جنوب أفريقيا تُدين مخططات الضم الإسرائيلية وتعتبرها عدواناً ضد الشعب الفلسطيني

هيئة الأسرى تطالب الصليب الأحمر بالإشراف المباشر على الأسرى المرضى بمستشفى الرملة

هيئة الأسرى تطالب الصليب الأحمر بالإشراف المباشر على الأسرى المرضى بمستشفى الرملة

غزة: شرطة مكافحة المخدرات تضبط 1000 حبة (روتانا)

غزة: شرطة مكافحة المخدرات تضبط 1000 حبة (روتانا)

غزة: التدخل وحفظ النظام برفح يضبط مواد مخدرة

غزة: التدخل وحفظ النظام برفح يضبط مواد مخدرة

منوعات

حمادة هلال: هذا مرض والدتي.. ومريض الكورونا مش عيب

حمادة هلال: هذا مرض والدتي.. ومريض الكورونا مش عيب

محمد رمضان يرد على أسرة أحمد زكي: ليس لهم الحق

محمد رمضان يرد على أسرة أحمد زكي: ليس لهم الحق

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

هل لـ&#34;الجن&#34; علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

هل لـ"الجن" علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

عربي

السعودية: إيران قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار بالمنطقة

السعودية: إيران قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار بالمنطقة

حمد بن جاسم: بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقًا تُحارب الإسلام وتناصر إسرائيل

حمد بن جاسم: بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقًا تُحارب الإسلام وتناصر إسرائيل

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

مسؤول ليبي: أردوغان يسعى لاستثمار ما حققه بطرابلس للوصول إلى الهلال النفطي

مسؤول ليبي: أردوغان يسعى لاستثمار ما حققه بطرابلس للوصول إلى الهلال النفطي