هيئة الأسرى تطالب الصليب الأحمر بالإشراف المباشر على الأسرى المرضى بمستشفى الرملة

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، الصليب الأحمر الدولي، بالتدخل مباشرة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للإشراف على الحالات الصحية للأسرى المرضى، فيما يسمى مستشفى سجن (الرملة)، ومعاينة العلاج والأدوية التي تقدم لهم، والوقوف على مدى فعاليتها وملاءمتها للأمراض، التي يعانون منها.



وكشفت الهيئة، أن شهادات الأسرى المرضى، تؤكد على أن هناك مماطلات دائمة في متابعة المرضى، وتقديم العلاج لهم، وأن نقلهم من السجون والأقسام إلى مستشفى الرملة أو المستشفيات الأخرى يأخذ وقتاً طويلاً، مما يجعل الأمراض تتفشى في أجسادهم، ويصبح علاجها أكثر تعقيداً.



وفي هذا السياق، زار محامي الهيئة، فواز شلودي، مجموعة من الأسرى، الذين يمكثون في مستشفى الرملة، حيث زار الأسير المريض وجيه أبو العون (47 عاماً) من بلدة عنبتا قضاء طولكرم، والمعتقل منذ 2002 والمحكوم 21 عاماً، حيث ظهر لديه آلام في المعدة، وتم نقله في النقب إلى عيادة السجن، وأبلغ أن لديه جرثومة بالمعدة، وتم منحه دواء، إلا أن وضعه ازداد سوءاً، وكان يتقيأ باستمرار، وأصبح يعاني من آلام حادة، وبعد 8 أيام، تم نقله إلى مستشفى الرملة، وتبين أنه يعاني من انسداد في الاثني عشر، ونتيجة لهذا التأخير، أصبح يعاني من مشكلة بالكلى والكبد والمعدة.



كما زار محامي الهيئة الأسير حاتم يوسف (44 عاماً) من بيت لحم، والمعتقل منذ أسبوعين تقريباً، والذي تم نقله من معتقل (عصيون) إلى مستشفى (تشعاري تصيدق)، حيث كان يعاني من آلام حادة بالصدر، وتبين أنه يعاني من انسداد بالشرايين، وخضع لعملية قسطرة، ووضع له شبكية، وبعد أسبوع تم نقله إلى مستشفى (الرملة)، بالإضافة إلى معاناته من سكري وضغط بالدم، ويتناول الأدوية لهذه الأمراض، بالإضافة إلى أدوية القلب.



أما الأسير هيثم بلل (31 عاماً) من يطا قضاء الخليل، والمعتقل منذ شهرين تقريباً، أطلق عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي، النار على حاجز قلنديا، وأصيب في منطقة البطن ومنطقة الحوض، وتم نقله إلى مستشفى (شعاري تصيدق) ومكث فيها 21 يوماً، وبعد ذلك نقل إلى مستشفى (الرملة)، حيث يقدم له العلاج والمسكنات، علماً أن الأسير حضر إلى غرفة الزيارة على عكازات.