حلس: فتح لم تغب يومًا عن المشهد الفلسطيني وكانت حاضرة بالمواجهة

خاص دنيا الوطن - محمد عوضأكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أحمد حلس، أن حركته لم تغب يومًا عن المشهد في قطاع غزة، ودائمة الحضور في مواجهة مع الاحتلال، وفي كل استحقاق وطني فلسطيني.وقال حلس لـ"دنيا الوطن": إن حركة فتح دائمًا هي المُبادرة والحاضرة في الميدان، واليوم المشهد هو أكبر من فتح ومن حماس، وأكبر من كل فصيل فلسطيني، لأنه يتعلق بالأرض الفلسطينية، لذلك العالم كله شهد اليوم المشهد الرائع للشعب الفلسطيني ووحدته، وبالتحامه، وحول قضاياه وحقوقه، وهذه الرسالة تُعبر عن حقيقة الشعب الفلسطيني.وأوضح، أنه يجب على العالم أن يفهم هذه الرسالة بشكل صحيح، وهي أن الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بأن تُنتهك أرضه، وحقوقه، بل سيواجه ويُقاتل دفاعًا عن هذه القضية.