الثوابتة: يجب تحويل المناطق التي سيضمها الاحتلال لساحات اشتباك معه



وفي السياق، أكد الثوابتة، أنه يجب التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، مشدداً على ضرورة أن ترتكز المقاومة على قضية مركزية، وهي وحدة مكونات المجتمع الفلسطيني.



وقال: "ما جرى اليوم من فعل جماهيري وشعبي، يجيب أن يتعاظم، فالوحدة التي يعكسها الشعب الفلسطيني، يجب أن ترتقي إلى مستوى الأداء السياسي، بالشكل الذي يرتقي فيه الوضع والمشهد السياسي إلى وحدة، ترتكز على برنامج سياسي، ودعم مقومات صمود الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، لا سيما أن التواجد الفلسطيني، يتعرض لمسلسل يستهدف الروح الفلسطينية، مسلسل تجويع وقهر وتكريس للمعاناة، وبالتالي المطلوب تعزيز صموده، حتى يتسنى له مواصلة النضال والمقاومة".



وأشار الثوابتة، إلى أن المطلوب أيضاً، تعظيم الاشتباك على كل المستويات، سواء السياسي أو الكفاحي أو القانوني أو الإعلامي أو الشعبي والجماهيري، بحيث تصبح نقاط التماس وأماكن تواجد الاحتلال، هي نقاط اشتباك، وأن تتحول المناطق التي سيضمها الاحتلال إلى مناطق وساحات اشتباك معه، حتى يدرك أنه لا وجود له على الأرض الفلسطينية.



وقال: "رسالة الشعب الفلسطيني، الذي أعلن عنها اليوم من خلال التجمعات والوقفات والتظاهرات، هي رسالة إلى المجتمع الدولي، بأنه يجب أن يرتقي في مواقفه من موقف التعبير بالرفض والإدانة والشجب إلى مواقف عملية، وترجمتها بلجم الاحتلال وإدانة ممارساته، وتجريم قادته في المحاكم الدولية، حيث يجب تحوليهم إلى المحاكم على ما يرتكبونه من مجازر وإرهاب منظم بحق الشعب الفلسطيني وبحق أرضه".

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد هاني الثوابتة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار، هو استمرار لوجود الاحتلال على أرض فلسطين، والسيطرة على الأرض، لافتاً إلى أن الاحتلال لا يعير وزناً لا للمجتمع الدولي ولا للقانون الدولي، ولا للشرعية الدولية.وقال الثوابتة لـ"دنيا الوطن": "الاحتلال يمارس هذه العنجهية من خلال فرض سياسات جديدة على الأرض، وارتكاب كل أشكال التنكيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، فهو من خلال هذا المشروع، يجهز على قسم كبير من الضفة الفلسطينية، على طريق السيطرة الكاملة على كل ما يمكن أن تطاله يداه، وهذا يؤكد على عنصريته ومشروعه المستمر، الذي يستهدف الحقوق والثوابت الفلسطينية".