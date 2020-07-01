غزة: شرطة مكافحة المخدرات تضبط 1000 حبة (روتانا)
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت شرطة مكافحة المخدرات- فرع الرمال صباح اليوم 1000 حبة مخدرة من حبوب (روتانا).
وقالت شرطة مكافحة المخدرات: إنها قامت بضبط المدعو (ن- ع) وبحوزته 1000 حبة (روتانا) خلال كمين نصبته.
وأكدت، أنها حولت المتهم والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
ضبطت شرطة مكافحة المخدرات- فرع الرمال صباح اليوم 1000 حبة مخدرة من حبوب (روتانا).
وقالت شرطة مكافحة المخدرات: إنها قامت بضبط المدعو (ن- ع) وبحوزته 1000 حبة (روتانا) خلال كمين نصبته.
وأكدت، أنها حولت المتهم والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
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