تحسبًا لتجدد إطلاق صواريخ.. فتح الملاجئ في عسقلان ورفع حالة التأهب





ونقل موقع القناة الإسرائيلية السابعة، عن "جلام"، قوله: إن "هذا القرار اتخذ عقب نقاشات أجراها مع جهات أمنية"، مؤكدًا أنه يستعد منذ أسبوع لسيناريوهات تصعيد استعدادًا لإعلان الضم.







رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس بلدية عسقلان، تومر جلام، اليوم الأربعاء، فتح الملاجئ ورفع حالة التأهب في المدينة تحسبًا لتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة .