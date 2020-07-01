شؤون فلسطينية

تحسبًا لتجدد إطلاق صواريخ.. فتح الملاجئ في عسقلان ورفع حالة التأهب

تحسبًا لتجدد إطلاق صواريخ.. فتح الملاجئ في عسقلان ورفع حالة التأهب
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس بلدية عسقلان، تومر جلام، اليوم الأربعاء، فتح الملاجئ ورفع حالة التأهب في المدينة تحسبًا لتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة . 

ونقل موقع القناة الإسرائيلية السابعة، عن "جلام"، قوله: إن "هذا القرار اتخذ عقب نقاشات أجراها مع جهات أمنية"، مؤكدًا أنه يستعد منذ أسبوع لسيناريوهات تصعيد استعدادًا لإعلان الضم.


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