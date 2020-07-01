"الثقافة" و"ديوان الفتوى والتشريع" يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت وزارة الثقافة، يمثلها وزيرها الدكتور عاطف أبو سيف، مع ديوان الفتوى والتشريع، ويمثله رئيس الديوان، المستشار إيمان عبد الحميد، مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون والشراكة، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية، في العديد من المجالات، وذلك في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء.



وهدفت المذكرة إلى التبادل المعرفي والتكنولوجي بين الطرفين، والتعاون في إطار البرامج والأنشطة التدريبية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في إعداد الدراسات والبحوث والمنشورات، وتطوير الكفاءات، وبناء وتأهيل الكادر بالمواضيع المتعلقة بعمل الطرفين.



وتحدث الطرفان عن التعاون في إطار برامج التثقيف والتوعية في مجال العمل المشترك، والمشاريع التطويرية والتنموية المشتركة، وإيجاد آليات عمل مشتركة من خلال التدريب للكوادر في مختلف المجالات، وتطرق الطرفان إلى أهمية تنظيم ورش عمل ومؤتمرات ولقاءات قانونية مشتركة.



وثمن أبو سيف، عمل ديوان الفتوى والتشريع، والجهود التي يبذلها لإعداد وصياغة التشريعات، وإعداد وإصدار الجريدة الرسمية، وتقديم الفتاوى والاستشارات للجهات الرسمية (الرئاسة، مجلس الوزراء، الدوائر الحكومية).



من جانبها، أشادت عبد الحميد، بعمل وزارة الثقافة في مختلف الحقول الثقافية، مشيرة إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم التي تؤسس لشراكة حقيقية بين المؤسسات الرسمية، وتكامل الأدوار، وتعزيز مبدأ الشراكة، وتبادل الخبرات والمعلومات.