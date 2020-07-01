أبو الرب يبحث مع شركة (انترميد) آلية تزويد مستشفى الرازي بمعدات طبية

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رام الله - دنيا الوطن

بحث حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس مجلس إدارة مستشفى الرازي، مع مدير عام شركة (انترميد) للمعدات الطبية، المهندس بشار البرغوثي، آلية تزويد المستشفى بمعدات طبية حديثة، خاصة في مجال جراحة القلب والقسطرة، وأجهزة التصوير.



كما تم خلال اللقاء، الذي حضره مدير المستشفى الدكتور فواز حماد، مناقشة أحدث المواصفات والمعايير في هندسة المستشفيات والمعدات الطبية، وخاصة في أقسام المستشفى المستحدثة.



وأوضح أبو الرب، أن مستشفى الرازي، التابع للجنة زكاة جنين، يعتبر أحد المعالم الطبية الرائدة في محافظة جنين، وأن وزارة الأوقاف، سوف تستمر بتقديم كافة الدعم والإسناد له، حتى يحقق نجاحات أكبر في ظل هذه الأوضاع الصعبة، مضيفاً أن إدارة المستشفى، تتجه حالياً للتوسعة من خلال إقامة مبان جديدة، تضم أقساماً متخصصة ونوعية في مجال الخدمات الطبية المساندة للجهد الحكومي، أمام التحديات التي يواجهها شعبنا، خاصة في ظل جائحة (كورونا).



وبين أبو الرب، أنه تم إنشاء مستشفى الرازي، وفق أحدث المواصفات والمعايير في هندسة المستشفيات، ويحتوي على أحدث الأجهزة الطبية في غرف العمليات، وغرف الجراحات الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى احتوائه على أكثر من (50 سريراً، موزعة على جميع التخصصات، وأكثر من عشرة أسرة للعناية المكثفة.