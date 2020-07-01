شؤون فلسطينية

الإفراج عن الأسير أحمد مرشود من نابلس بعد اعتقاله 20 شهرًا

الإفراج عن الأسير أحمد مرشود من نابلس بعد اعتقاله 20 شهرًا
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير أحمد فتحي محمد مرشود (23 عامًا) من مخيم عسكر قضاء مدينة نابلس، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 20 شهرًا.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن قوات الاحتلال اعتقلت مرشود بتاريخ 01/11/2018م، ووجهت له عدة تهم من بينها "الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي، والقيام بنشاطات في صفوفها وتصنيع زجاجات حارقة وإلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال".

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