الصحة بغزة: فحص 38 عينة ولم تُسجّل إصابات جديدة بـ (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء: إنه تم إجراء 38 عينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا).وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي بشأن (كورونا) أنه بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 12,683 عينة، منها 12,611 عينة سلبية، و72 عينة إيجابية.وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي الحالات المصابة 72 حالة مؤكدة، منهم 14 حالة نشطة مازالت تحت العناية السريرية في مستشفى العزل، بينما تم نقل 27 حالة تماثلت للشفاء إلى مراكز الحجر لاستكمال مدة الحجر، وتم عمل خروج تحسن لـ 30 حالة.