شؤون فلسطينية

صور: داخلية غزة تُؤمن الفعالية الوطنية الرافضة لـ "مخطط الضم"

صور: داخلية غزة تُؤمن الفعالية الوطنية الرافضة لـ "مخطط الضم"
جانب من الفعاليات
رام الله - دنيا الوطن
أمَنت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، فعاليات المسيرة الوطنية التي دعت لها القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة؛ رفضاً لمخطط "الضم" الذي يسعى الاحتلال لتنفيذه على أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.

وانتشر عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية، منذ ساعات الصباح، في الشوارع والمفترقات الرئيسة بمدينة غزة؛ لتأمين وصول الجماهير المشاركة إلى مكان تجمع المسيرة، من مفترق "الصناعة" وصولاً إلى مفترق "أنصار" غرب غزة، وتسهيل تحركهم، ومنع الازدحام.

وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ خطة "الضم" لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة والأغوار، وسط رفض وتنديد فلسطيني واسع.



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