شؤون فلسطينية

السفيرة أبو يوسف: تصويت البرلمان الهولندي باعتبار الضم انتهاكاً للقانون الدولي انتصار للحق

السفيرة أبو يوسف: تصويت البرلمان الهولندي باعتبار الضم انتهاكاً للقانون الدولي انتصار للحق
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شددت سفيرة دولة فلسطين في هولندا، روان أبو يوسف، على
أهمية تصويت البرلمان الهولندي على مشروع قرار، يعتبر الضم انتهاكاً للقانون الدولي، واعتبرته انتصاراً لصوت الحق والعدالة والمساءلة، وانسجاماً مع موقع هولندا، وتحديداً لاهاي كعاصمة للعدالة والسلام، وسابقة في تاريخ البرلمان الهولندي، وبمثابة هزيمة كبيرة للأصوات المتطرفة، التي تنكر حق شعبنا في
الوجود والحرية.

وأوضحت أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن القرار له شقان، الأول: يعتبر الضم مخالفاً للقانون الدولي، والثاني: يطالب وزير الخارجية الهولندي، تحديد الإجراءات التي ستتخذها هولندا، فيما إذا تم الضم، كما يدعو وزير الخارجية للتعامل مع الشركاء الأوروبيين؛ لوضع استراتيجية 
واضحة، واتخاذ عقوبات واضحة ضد إسرائيل.

وأضافت، أن تصويت البرلمان الهولندي جاء نتاجاً لعمل تراكمي قادته البعثة الفلسطينية في هولندا، استناداً لخطة القيادة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس؛ لمواجهة خطة الضم، وحشد الدعم للموقف الفلسطيني.

وأكدت أبو يوسف أن التصويت يمكن البناء عليه، وسيشكل سنداً ورافعة لموقف الحكومة الهولندية على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذا ما كان هناك قرار جماعي للاتحاد، باتخاذ عقوبات ضد إسرائيل، إذا أقدمت على الضم، وعلى مستوى السياسة الداخلية الهولندية فيما يتعلق بعدم قانونية المستوطنات.

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