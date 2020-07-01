شؤون فلسطينية

ارتفاع في عدد الإصابات بـ (كورونا) في أراضي الـ 48

ارتفاع في عدد الإصابات بـ (كورونا) في أراضي الـ 48
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بينت آخر المعطيات حول الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في أراضي الـ 1948، تسجيل إصابات جديدة في عدة بلدات في مختلف المناطق.

ومن بين البلدات التي شهدت ارتفاعاً في عدد الإصابات، رهط، وعرعرة النقب، وكفر قاسم، وأم الفحم، وباقة الغربية.

وفيما يلي أعداد المصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات الفلسطينية، لغاية اليوم الأربعاء:

رهط: المصابون 308، المتعافون 103.

عرعرة النقب: المصابون 268، المتعافون 58.

حورة: المصابون 221، المتعافون 176.

دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 149.

أم الفحم: المصابون 126، المتعافون 82.

باقة الغربية: المصابون 114، المتعافون 22.

الطيبة: المصابون 64، المتعافون 49.

جت المثلث: المصابون 50، المتعافون 26.

اللقية: المصابون 24، المتعافون 9.

عرعرة المثلث: المصابون 27، المتعافون 5.

جلجولية: المصابون 26، المتعافون 13.

طلعة عارة: المصابون 25، المتعافون 9.

كفر قرع: المصابون 30، المتعافون 12.

البعنة: المصابون 40، المتعافون 32.

شفاعمرو: المصابون 22، المتعافون 7.

البقيعة: المصابون 15، المتعافون 15.

جسر الزرقاء: المصابون 49، المتعافون 42.

الفريديس: المصابون 16، المتعافون 15.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.

الناصرة: المصابون 30، المتعافون 19.

طمرة: المصابون 26، المتعافون 22.

كفر قاسم: المصابون 76، المتعافون 18.

سخنين: المصابون 19، المتعافون 17.

كفر كنا: المصابون 17 المتعافون 15.

نحف: المصابون 15، المتعافون 11.

قلنسوة: المصابون 18، المتعافون 12.

مجد الكروم: المصابون 28، المتعافون 20.

الطيرة: المصابون 36، المتعافون 7.

كسيفة: المصابون 29، المتعافون 12.

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