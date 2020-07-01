الشوا يُطلع القنصل البريطاني على إجراءات مواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل محافظ سلطة النقد عزام الشوا، سعادة القنصل العام البريطاني في القدس، فيليب هول، وتم التباحث في الأوضاع الاقتصادية في ظل الأزمة الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا).



وأطلع الشوا، بحسب بيان صول "دنيا الوطن " اليوم الأربعاء، القنصل على أهم المستجدات والإجراءات التي تقوم بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات الأزمة على الفئات والأسر المتضررة، من تأجيل أقساط ووقف تصنيف الشيكات المعادة، وشجعت البنوك على توجيه ميزانيات المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود الحكومة والقطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها في فلسطين، وتوفير موارد لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء، وخاصة من خلال صندوق وقفة عز، الذي تم تشكيله لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية الراهنة.



وتطرق المحافظ لبرنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة (كورونا)، والذي يتم تنفيذه حالياً من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.



وأكد الشوا على ضرورة تعزيز العلاقة الثنائية المشتركة بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب المصرفية، وذلك في إطار تطوير العلاقات المصرفية الفلسطينية مع مختلف الدول.



من جانبه، أشاد هول، بجهود سلطة النقد الفلسطينية، خاصة في الأزمة الصحية الراهنة.