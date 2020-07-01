محافظ سلفيت يستنكر قيام مستوطنين بالاعتداء على مواطنين من بديا

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر محافظ سلفيت، اللواء د. عبد الله كميل، قيام مجموعة مستوطنين مساء أمس، بالاعتداء بشكل همجي على رجل الإصلاح بالمحافظة الحاج إبراهيم عساف، والمواطن مجدي نجم، من بلدة بديا غرب محافظة سلفيت، وذلك أثناء تصديهم لمحاولة اعتداء على أراضي "خلة حسان" بالبلدة.



وقال المحافظ: إن ما قامت به عصابات المستوطنين من تخريب واعتداء، يهدف للسيطرة على الأرض تحت حماية الجيش، أمر مرفوض، وسوف نتصدى له بكل الوسائل المتاحة؛ لمنعهم من القيام بذلك.



وطالب كميل، أهالي بديا وعموم أهالي المحافظة باليقظة والحذر والتصدي لاعتداءات المستوطنين المتكررة والمدعومة من الجيش وحكومة الاحتلال، وذلك من خلال تفعيل عمل لجان الحماية في كافة قرى وبلدات المحافظة.