وزارة الخارجية: 159 مواطناً وطالباً من العالقين بتركيا سيصلون الأردن اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مستشار وزير الخارجية، الدكتور أحمد الديك، أن 159
أعلن مستشار وزير الخارجية، الدكتور أحمد الديك، أن 159
مواطناً وطالباً من العالقين في تركيا، سيصلون اليوم إلى الأردن، وأنه يجري الترتيب لاستقبال المزيد من العالقين.
وقال الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء: إن وزارة الخارجية، تواصل عملها بالتنسيق مع الأشقاء في الأردن، من أجل مغادرة عدد من المواطنين إلى ألمانيا والولايات المتحدة؛ للالتحاق بدراستهم وأعمالهم.
وأضاف الديك، أن وزارة الخارجية، نجحت في اجلاء 2567 مواطناً من مختلف دول العالم على متن 13 رحلة طيران، وهي تواصل تنفيذ المزيد من رحلات الاجلاء، حيث من المقرر إجلاء عدد من المواطنين العالقين في لبنان وتونس والكويت والسودان مطلع الشهر الجاري.
وقال الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء: إن وزارة الخارجية، تواصل عملها بالتنسيق مع الأشقاء في الأردن، من أجل مغادرة عدد من المواطنين إلى ألمانيا والولايات المتحدة؛ للالتحاق بدراستهم وأعمالهم.
وأضاف الديك، أن وزارة الخارجية، نجحت في اجلاء 2567 مواطناً من مختلف دول العالم على متن 13 رحلة طيران، وهي تواصل تنفيذ المزيد من رحلات الاجلاء، حيث من المقرر إجلاء عدد من المواطنين العالقين في لبنان وتونس والكويت والسودان مطلع الشهر الجاري.
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