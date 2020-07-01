وزارة الخارجية: 159 مواطناً وطالباً من العالقين بتركيا سيصلون الأردن اليوم



وقال الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء: إن وزارة الخارجية، تواصل عملها بالتنسيق مع الأشقاء في الأردن، من أجل مغادرة عدد من المواطنين إلى ألمانيا والولايات المتحدة؛ للالتحاق بدراستهم وأعمالهم.



وأضاف الديك، أن وزارة الخارجية، نجحت في اجلاء 2567 مواطناً من مختلف دول العالم على متن 13 رحلة طيران، وهي تواصل تنفيذ المزيد من رحلات الاجلاء، حيث من المقرر إجلاء عدد من المواطنين العالقين في لبنان وتونس والكويت والسودان مطلع الشهر الجاري.



مواطناً وطالباً من العالقين في تركيا، سيصلون اليوم إلى الأردن، وأنه يجري الترتيب لاستقبال المزيد من العالقين.