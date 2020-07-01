مجرد دعاية انتخابية.. ليبرمان: كنت متأكدًا أن نتنياهو لن يُقدم على تطبيق الضم





وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، جاء ذلك خلال اجتماع ليبرمان مع أعضاء حزبه وعدد من الناشطين والداعمين له في الخان الأحمر الذي كان من المفترض أن يُخلى قبل سنتين، مهاجمًا نتنياهو بشدة بالقول "لديه براءة اختراع في تضليل الجميع".





وأضاف قائلا "الحديث عن الضم هو تضييع للوقت، قلت قبل الانتخابات أن نتنياهو لن يفرض السيادة على غور الأردن، كلامه كان خطوة علاقات عامة لها علاقة بالانتخابات".



رام الله - دنيا الوطنكشف وزير جيش الاحتلال الأسبق، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، أنه تلقى أمرا مكتوبا في 19 تشرين الأول 2018، من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوقف إخلاء الخان الأحمر، وفقا لما نقلته صحيفة "معاريف"، اليوم الأربعاء.وهاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنا، نتنياهو، قائلًا "علمت أنه ليس هناك احتمال أن يُقدم نتنياهو على الضم، فقط هي خطوة من أجل العلاقات العامة والانتخابات".