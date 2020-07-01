ظافر ملحم: اتفاقية برنامج تطوير وتعزيز الطاقة بفلسطين هي الأولى



وأضاف ملحم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن مدة المشروع ثماني سنوات، وتم الشروع بالمرحلة الأولى، والتي تستمر حتى 2023 حيث تم الانتهاء من الجزء الأول منها، وهي بناء المغذيات، التي تمكنا من الربط مع

الأردن، بدأً من اريحا- القدس، وأيضاً أريحا- رام الله.



وأوضح ملحم، أن الهدف من هذا البرنامج، تحسين الطاقة والبنية التحتية الخاصة بها، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتوفير ضمانات للقروض من أجل الاستثمار في الطاقة الشمسية، وتحسين أداء شركات توزيع العدادات الذكية، وحماية الإيرادات.



وأكد ملحم، أن هذا البرنامج، يستهدف كافة محافظات الوطن، حيث سيتم بناء محطات ومغذيات، ومراكز أحمال في جنين ونابلس ورام الله، وذات البرنامج، سينفذ في محافظات غزة.



ووقعت الاتفاقية، برعاية رئيس الوزراء، د محمد اشتية، مع البنك الدولي، والدول المناحة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج وبريطانيا.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم: إن الاتفاقية التي وقعت من أجل تنفيذ برنامج تطوير وتعزيز الطاقة في فلسطين، هي الأولى من نوعها، وتهدف إلى تعزيز بنية قطاع الطاقة، حتى تمتلك القدرة على الربط مع الدول المجاورة لا سما الأردن.