القدس: إخلاء الاحتلال لعائلة سمرين من عقارها في إطار حرب (الديموغرافيا)





وكانت بلدية الاحتلال، أبلغت عائلة سمرين، بإخلاء منزلهم المكون من أربع طوابق يضم 18 فرداً.



وقال صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء: إن المواطن المقدسي، بات يعيش معركة يومية في المدينة؛ للحفاظ على ممتلكاته، وهناك من يدفع غرامات شهرية للحفاظ على منازلهم، حيث أصبحوا كالمستأجرين في بيوتهم.





وأضاف صيام، أن هناك معركة مستمرة في القدس، من أجل أن يبقى المواطنون في منازلهم ومؤسساتهم، وهم مستمرون في رباطهم، رغم التكاليف الباهظة التي يدفعونها.



وشدد نائب محافظ القدس، عبد الله صيام، على ضرورة، ألا يبقى المقدسيون وحدهم، وأن ذلك واجب على مسلم وعربي باعتبار أن المدينة لها أهمية دينية وحضارية، فهي مدينة السلام والرسالات السماوية.

الاحتلال إخلاء عائلة سمرين من عقارها في سلوان، يأتي في سياق الاستهداف المتواصل للمواطنين المقدسيين، وفي إطار حرب (الديموغرافيا).