هيئة الأسرى تُطالب بالإفراج عن الأسير كمال أبو وعر المصاب بالسرطان



كما أفاد عبد ربه، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، بأن الأسير فادي غنيمات من محافظة الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم العاشر على التوالي، وذلك رفضاً للاعتقال الإداري، وسياسة إدارة سجون الاحتلال التعسفية.



من جهة ثانية، حمل المتحدث عبد ربه، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى، مشدداً على أن إدارة سجون الاحتلال، لم تَفِ ببروتوكول منظمة الصحة العالمية، المتعلق بالأسرى، وتماطل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، مؤكداً أن الهيئة، تتابع نبأ ظهور فيروس (كورونا) لأحد السجانين في أحد سجون الاحتلال، ومدى تأثير ذلك على سلامة الأسرى.

رام الله - دنيا الوطنطالب المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبدربه، إدارة السجون، بالإفراج الفوري عن الأسير كمال أبو وعر، المصاب بسرطان الحنجرة، وذلك لخطورة وضعه الصحي، خاصة بعد التضخم الكبير في حنجرته، وعدم قدرته على الكلام.