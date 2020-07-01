استمرار إغلاق صحة طولكرم لليوم الثاني على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
بقرار من وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، تتواصل عملية تعقيم
مديرية صحة طولكرم، لليوم الثاني على التوالي، بعد إغلاقها أمس، أمام الموظفين والمراجعين، بسبب زيارة الطبيب المصاب بفيروس (كورونا) للمديرية أمس الأول.
وأفاد مراسل (صوت فلسطين)، في طولكرم صباح اليوم الأربعاء، معين شديد، بأن الإغلاق، جاء بهدف تعقيم مديرية صحة طولكرم، وحصر المخالطين للطبيب، حيث تم أخذ عشرات العينات على أن تظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة.
بقرار من وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، تتواصل عملية تعقيم
مديرية صحة طولكرم، لليوم الثاني على التوالي، بعد إغلاقها أمس، أمام الموظفين والمراجعين، بسبب زيارة الطبيب المصاب بفيروس (كورونا) للمديرية أمس الأول.
وأفاد مراسل (صوت فلسطين)، في طولكرم صباح اليوم الأربعاء، معين شديد، بأن الإغلاق، جاء بهدف تعقيم مديرية صحة طولكرم، وحصر المخالطين للطبيب، حيث تم أخذ عشرات العينات على أن تظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة.
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