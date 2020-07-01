استمرار إغلاق صحة طولكرم لليوم الثاني على التوالي



وأفاد مراسل (صوت فلسطين)، في طولكرم صباح اليوم الأربعاء، معين شديد، بأن الإغلاق، جاء بهدف تعقيم مديرية صحة طولكرم، وحصر المخالطين للطبيب، حيث تم أخذ عشرات العينات على أن تظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة.



رام الله - دنيا الوطنبقرار من وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، تتواصل عملية تعقيممديرية صحة طولكرم، لليوم الثاني على التوالي، بعد إغلاقها أمس، أمام الموظفين والمراجعين، بسبب زيارة الطبيب المصاب بفيروس (كورونا) للمديرية أمس الأول.