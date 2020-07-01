(كورونا): إغلاق مدينة طوباس والأغوار لليوم الثاني



وقال محافظ طوباس، يونس العاص، لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، إن القرار اتخذ كإجراء احترازي، وتم منع الدخول للمنطقتين من أجل تتبع الخارطة الوبائية للمصابين، مشيراً إلى أنه تم أخذ العينات، وستظهر نتائجها لاحقاً.





وأوضح محافظ طوباس، أن الشابين المصابين، وضعهما الصحي جيد ومستقر، وتم حجرهما في منزليهما، ومنعهم من الاختلاط بذويهما، مبيناً أن مصدر إصابتهما لم يعرف حتى الآن، كونهما يعملان في جنين، وكانا عائدين في زيارة لذويهما.

رام الله - دنيا الوطنيتواصل إغلاق مدينة طوباس وبلدة طمون بمحافظة طوباسوالأغوار الشمالية، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذاً لقرار المحافظ يونس العاص، بإغلاقهما لمدة 48 ساعة؛ لاستكمال حصر المخالطين للشابين المصابين بفيروس (كورونا) في المنطقتين.