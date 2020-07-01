سلفيت: خمس إصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة



وأشار كميل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) إلى أن العينات التي تم أخذها لمخالطي عريس مردا، نتائج بعضها سلبية أي غير مصابة بالفيروس، بانتظار خروج بقية العينات.





وقال كميل: إنه تم بالأمس منع تنقل سائقي المركبات العمومية باتجاه محافظة نابلس، وحجرهم لثلاثة أيام؛ لإجراء الفحوصات اللازمة للسائقين، وذلك للاشتباه بإصابة أحد العاملين في مجمع المركبات بنابلس، موضحاً بأنه تم أخذ العينات لمخالطي المصاب للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، أن عدد الإجمالي بفيروس (كورونا) في المحافظة، بلغ خمس إصابات، بينهم ثلاث من قرية مردا، وآخران قادمان من مصر، مؤكداً أن كافة الإصابات ملتزمة بالحجر الصحي، ولم تظهر عليهم أية أعراض.