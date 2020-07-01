محافظ بيت لحم: أعداد المصابين مرشح للزيادة والإغلاق قد يستمر لأسبوعين



وقال حميد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء: إنه تم تحديد مسارين للإصابات في المحافظة، ويجري تتبعهما، مشيراً إلى أن المحافظة مغلقة، تحت إجراءات مشددة وحواجز داخلية، حيث إن نحو 16 حياً ما تزال مغلقة بالكامل،

إضافة لعدد من المؤسسات الرسمية، وغيرها.





وأضاف حميد، أن الجهد متواصل؛ لأخذ المزيد من العينات، وتتبع الخارطة الوبائية، متوقعاً الانتهاء من أخذ العينات خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد، أن عدد المصابين في المحافظة، مرشح للزيادة، متوقعاً أن يستمر إغلاق المحافظة لأسبوعين، حتى تتم السيطرة على الوباء، وشفاء المصابين، داعياً إلى الالتزام بالحجر المنزلي، وعدم اختلاط المصابين بعائلاتهم.