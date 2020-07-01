غنام: إغلاق قرية أبو فلاح خمسة أيام بعد تسجيل ثماني إصابات بفيروس (كورونا)

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، بشكل كامل لمدة خمسة أيام، ابتداءً من اليوم، بعد تسجيل ثماني حالات إصابة بفيروس (كورونا).



وأوضحت د.غنام في بيان صحفي، أن الإصابات الثمانية جميعها من عائلة واحدة، وأن طواقم الطب الوقائي، تعمل على حصر ومتابعة خريطة المخالطين، وسحب العينات منهم، مشيرة إلى أن هذا الإغلاق، جاء بالتنسيق مع المجلس القروي، وفعاليات أبو فلاح.



ودعت المحافظ غنام، كافة المواطنين؛ للالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وللخروج من الأزمة بأقل الأضرار، في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس (كورونا).