آخر قمر صناعي لنظام بيدو الملاحي الصيني يدخل إلى مداره النهائي

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رام الله - دنيا الوطن

دخل آخر قمر صناعي لنظام بيدو الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية، والذي تم إطلاقه مؤخرا، إلى المدار المتزامن مع الأرض، وفق ما ذكر مركز شيآن للتحكم في الأقمار الصناعية يوم الثلاثاء.



وأوضح المركز أنه تم إطلاق القمر الصناعي، وهو الـ55 في عائلة بيدو، يوم 23 يونيو المنقضي، حيث تمكن بعد التحليق لقرابة ثمانية أيام، من الدخول بنجاح إلى المدار النهائي، الواقع

على بعد 36 ألف كيلومتر فوق الأرض.



وأضاف أن حمولات القمر الصناعي تم تشغيلها وأنها تعمل بشكل طبيعي في المدار.



وأطلق المركز عملية مراقبة على مدار الساعة بعد الإطلاق، حيث تقوم العديد من المحطات الأرضية المنتشرة في أرجاء البلاد برصد القمر الصناعي وإجراء حسابات متعلقة بالمدار.



وفي الأسبوع المقبل، سيجري المركز اختبارات حول منصة القمر الصناعي ونظامه للربط بين الأقمار الصناعية.



وبعد اختباره على نحو شامل، فسيتم ربط القمر مع نظام "بي.دي.إس-3" لتقديم الخدمات.



وبدأ نظام "بي.دي.إس-3" في تقديم خدمات ملاحة أساسية للدول والمناطق الواقعة على طول الحزام والطريق والعالم أيضا في ديسمبر عام 2018.



ويعد نظام "بي.دي.إس" أحد أربعة أنظمة عالمية للملاحة عبر الأقمار الصناعية. والأنظمة الثلاثة الأخرى هي نظام "جي.بي.إس" التابع للولايات المتحدة، ونظام "جاليليو" التابع للاتحاد الأوروبي ونظام "جلوناس" الروسي.



وقال تشانغ هاي لونغ، مهندس بارز في مركز شيآن للتحكم في الأقمار الصناعية،: "سنقوم بتطبيق نظام التقييم المطور ذاتيا لمراقبة ظروف عمل الأقمار الصناعية لنظام "بي.دي.إس" في المدار".



وبعد ذلك، فسيقومون بوضع آلية دورية للفحوصات والتحاليل "الصحية" للأقمار الصناعية لضمان التشغيل المستقر والسلس لنظام "بي.دي.إس".



وقبل الإطلاق الأخير، أكمل المركز اختبارات حول الروابط بين الأقمار الصناعية لنظام "بي.دي.إس-3".



وأثبتت الاختبارات استقرار النظام وأكدت أن أداءه يلبي متطلبات بناء النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية.