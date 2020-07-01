شؤون فلسطينية

الصحة: فيروس (كورونا) بالخليل متفشٍ بصورة كبيرة والمصابون لا يلتزمون بالحجر المنزلي

الصحة: فيروس (كورونا) بالخليل متفشٍ بصورة كبيرة والمصابون لا يلتزمون بالحجر المنزلي
الخليل
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة، مدير عام الرعاية الصحية 
الأولية، الدكتور كمال الشخرة: إن هناك 11 حالة في العناية المكثفة، و3 حالات صعبة موزعة على محافظات الوطن.

وأوضح الشخرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن الفيروس متفشٍ بشكل كبير في الخليل، وذلك بسبب عدم التزام المصابين، ممن لم تظهر عليهم أعراض، بشروط الحجر الصحي المنزلي، وكذلك عدم التزام المواطنين بشروط
 الوقاية والسلامة العامة، ومواصلة استهتارهم لخطورة الوضع، حيث سجلت أمس 3 حالات وفاة.

وأضاف الشخرة، أن المريض المصاب بالفيروس، يوقع على تعهد بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي، وفق شروط خاصة، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، بالحجر المنزلي للمصاب، الذي لم تظهر عليه الأعراض، مبيناً أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) كبير على مستوى الوطن، ولا يوجد مكان لدى وزارة الصحة؛ لحجرهم جميعاً.

ووجه الناطق باسم وزارة الصحة، نداء للمصابين بضرورة
 الالتزام بحجر أنفسهم لمدة أسبوعين، على أن تأخذ العينات منهم بعد مدة الحجر؛ للتأكد من شفائهم.

وأشارإلى أنه تم بالأمس، أخذ عينات من العالقين القادمين عبر الجسور، ظهرت نتائج جزء منها، وكانت سلبية، وتم إعادة فحص بعض العينات مرة أخرى؛ للتأكد من نتائجها؛ مبيناً أنه تم إعطاءهم الإرشادات والتعليمات، التي يتوجب عليهم القيام بها حماية لأنفسهم وعائلاتهم.

ونوه إلى وجود إصابات في صفوف الطواقم الطبية، بعضها جراء الاختلاط بمواطن مصاب، عندما يحضر للعلاج، ولا يكون هناك تشخيص مباشر له، والجزء الآخر لم يلتزم بالإرشادات.

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