دولي

متحدث: على الولايات المتحدة التوقف عن تشويه سمعة الصين

رام الله - دنيا الوطن
 حثت الصين يوم الثلاثاء بعض السياسيين الأمريكيين على التوقف فورا عن تشويه سمعة الصين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين من خلال خلق شائعات تحت
ذريعة شينجيانغ.

وصرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن سياسات الصين حول شينجيانغ.

وقال تشاو ان الحكومة الصينية تحمي الحقوق الشرعية والمصالح لأبناء جميع المجموعات العرقية، بما فيها الأقليات العرقية بشكل متساو.

وأضاف المتحدث أن عدد السكان الويغوريين في شينجيانغ نما من 5.55 مليون نسمة الى 11.68 مليون نسمة من عام 1978 الى عام 2018، ليسجل زيادة بمقدار 2.1 ضعف ويمثل 46.8 بالمائة من اجمالي عدد السكان في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم.

واستطرد قائلا ان الأقليات العرقية في الولايات المتحدة تعاني منذ فترة طويلة من البلطجة والاقصاء والتمييز المنهجي الواسع في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها،
مستشهدا بأمثلة من قتل الهنود خلال التوسع نحو الغرب الى وفاة الأمريكي الافريقي جورج فلويد.

وأضاف تشاو "أننا نحث السياسيين الأمريكيين مثل بومبيو على رفض الانحياز والمعايير المزدوجة، ومواجهة قضية التمييز العنصري في الداخل، وقضاء المزيد من الوقت والطاقة في تحسين ظروف حقوق الإنسان في الداخل، والتوقف فورا عن تشويه سمعة الصين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين من خلال خلق شائعات تحت ذريعة شينجيانغ".

أخبار ذات صلة

(يديعوت): الوفد الأمريكي غادر إسرائيل دون التوصل إلى اتفاق بشأن موعد الضم

(يديعوت): الوفد الأمريكي غادر إسرائيل دون التوصل إلى اتفاق بشأن موعد الضم

وزير الجيش الإسرائيلي: مليون إسرائيلي عاطلين عن العمل غير معنيين أساساً بالضم

وزير الجيش الإسرائيلي: مليون إسرائيلي عاطلين عن العمل غير معنيين أساساً بالضم

الأمم المتحدة: فرار 10 آلاف شخص من عمليات الجيش في ميانمار

الأمم المتحدة: فرار 10 آلاف شخص من عمليات الجيش في ميانمار

الاتحاد الأوروبي يستثني أمريكا من قائمة البلدان الآمنة للسفر

الاتحاد الأوروبي يستثني أمريكا من قائمة البلدان الآمنة للسفر

ترامب يُهدد باستخدام &#34;فيتو&#34; على مشروع إعادة تسمية القواعد العسكرية

ترامب يُهدد باستخدام "فيتو" على مشروع إعادة تسمية القواعد العسكرية

بومبيو: سنرد على هجمات الصين على حريات هونغ كونغ

بومبيو: سنرد على هجمات الصين على حريات هونغ كونغ

شاهد: مقتل 13 شخصاً في انفجار كبير بمركز طبي شمال إيران

شاهد: مقتل 13 شخصاً في انفجار كبير بمركز طبي شمال إيران

&#34;الصحة العالمية&#34; تحذر من تخفيف إجراءات (كوفيد-19) قريباً

"الصحة العالمية" تحذر من تخفيف إجراءات (كوفيد-19) قريباً

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لإنهاء الاتفاقيات وسحب الاعتراف بـ (إسرائيل)

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لإنهاء الاتفاقيات وسحب الاعتراف بـ (إسرائيل)

محافظ سلفيت يستنكر قيام مستوطنين بالاعتداء على مواطنين من بديا

محافظ سلفيت يستنكر قيام مستوطنين بالاعتداء على مواطنين من بديا

وزارة الخارجية: 159 مواطناً وطالباً من العالقين بتركيا سيصلون الأردن اليوم

وزارة الخارجية: 159 مواطناً وطالباً من العالقين بتركيا سيصلون الأردن اليوم

ظافر ملحم: اتفاقية برنامج تطوير وتعزيز الطاقة بفلسطين هي الأولى

ظافر ملحم: اتفاقية برنامج تطوير وتعزيز الطاقة بفلسطين هي الأولى

القدس: إخلاء الاحتلال لعائلة سمرين من عقارها في إطار حرب (الديموغرافيا)

القدس: إخلاء الاحتلال لعائلة سمرين من عقارها في إطار حرب (الديموغرافيا)

هيئة الأسرى تُطالب بالإفراج عن الأسير كمال أبو وعر المصاب بالسرطان

هيئة الأسرى تُطالب بالإفراج عن الأسير كمال أبو وعر المصاب بالسرطان

استمرار إغلاق صحة طولكرم لليوم الثاني على التوالي

استمرار إغلاق صحة طولكرم لليوم الثاني على التوالي

(كورونا): إغلاق مدينة طوباس والأغوار لليوم الثاني

(كورونا): إغلاق مدينة طوباس والأغوار لليوم الثاني

منوعات

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

هل لـ&#34;الجن&#34; علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

هل لـ"الجن" علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

مي كساب تتخلص من شعر زوجها &#34;أوكا&#34;

مي كساب تتخلص من شعر زوجها "أوكا"

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

عربي

السعودية: إيران قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار بالمنطقة

السعودية: إيران قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار بالمنطقة

حمد بن جاسم: بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقًا تُحارب الإسلام وتناصر إسرائيل

حمد بن جاسم: بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقًا تُحارب الإسلام وتناصر إسرائيل

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

مسؤول ليبي: أردوغان يسعى لاستثمار ما حققه بطرابلس للوصول إلى الهلال النفطي

مسؤول ليبي: أردوغان يسعى لاستثمار ما حققه بطرابلس للوصول إلى الهلال النفطي