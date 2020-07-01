السعودية: إيران قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار بالمنطقة

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت المملكة العربية السعودية، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، حول القرار 2231 الذي نص على استخدام أسلحة "من أصل إيراني" في عدة هجمات ضد السعودية العام الماضي.



ووفق وكالة (واس) فقد أوضح سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، خلال جلسة مفتوحة (افتراضية) لمجلس الأمن، عقدت تحت بند جدول الأعمال "عدم الانتشار"، أن "المملكة حذرت باستمرار من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران، وتجاهلت المخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة".



وأكد المعلمي أنه من الجيد رؤية الشركاء الدوليين، يدركون الآن المخاوف طويلة الأمد بشأن أجندة التوسع الإقليمي البغيضة لإيران".



وأضاف: "قدرة إيران على زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل، هي نتيجة لشبكتها الكبيرة من المجموعات بالوكالة، التي بنتها على مدى سنوات عديدة، لذلك، فإن الدفع ضد أجندة التوسع الإقليمي لإيران لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الدولي، والخطوة الأولى نحو معالجة القضية الإيرانية في المنطقة، هي الاعتراف بالمشكلة".



ولفت السفير السعودي إلى أن "إيران هي قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار في المنطقة، بينما تسعى الأمم المتحدة، وجميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة"، لافتًا إلى أن إيران تنتهك بشكل صارخ القوانين واللوائح الدولية، وتواصل إضافة تهديد كبير لإمدادات النفط.