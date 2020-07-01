الصحة: سيتم إرسال العائدين من الخارج للحجر المنزلي دون احتجازهم

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إنه اعتباراً من اليوم الأربعاء، سيتم إرسال جميع العائدين من الخارج إلى الحجر المنزلي مباشرة، دون احتجازهم في مركز النويعمة في أريحا، بعد أخذ الفحوصات اللازمة منهم.



وأوضحت الكيلة، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، أنه سيتم إبلاغ المعنيين بنتائج فحوصاتهم إذا كانت "إيجابية" فور صدورها، إضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة في المحافظة.