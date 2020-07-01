محافظ طولكرم: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، منها إصابة لسيدة من قرية الراس جنوب طولكرم، و3 إصابات من نفس العائلة "سيدتان ورجل" من ضاحية شويكة، نتيجة مخالطتهم لقريبهم المصاب بـ (كورونا) وهو من سكان القدس المحتلة.



وأشار أبو بكر في تصريح صحفي، إلى أن طواقم الصحة، تقوم بالإجراءات الصحية المطلوبة، مع العمل على تحديد الخارطة الوبائية لهؤلاء المصابين.



وشدد أبو بكر على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، حسب برتوكولات وزارة الصحة؛ لمنع تفشي هذا الوباء، وحفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.