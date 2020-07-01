المحافظ البكري يقرر اغلاق محافظة الخليل بشكل تام لمدة خمسة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ الخليل جبرين البكري، اغلاق مدينة الخليل بمدنها وقراها ومخيماتها اغلاقا تاما ومنع الحركة بشكل كامل لمدة خمسة أيام اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء.



وقال المحافظ في بيان صحفي، إن هذا القرار يأتي استنادا لقرار الرئيس محمود عباس باعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين، وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، في اطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وأضاف أن الاجهزة الامنية ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار، داعيا لجان الطوارئ والمجالس المحلية، وحركة "فتح" وفصائل العمل الوطني في كل منطقة، إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية ابناء شعبنا من هذا الوباء.



وأهاب البكري بأبناء المحافظة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.