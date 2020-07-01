عاجل

  • (كورونا): إغلاق مدينة طوباس والأغوار لليوم الثاني

  • سلفيت: خمس إصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة

  • غنام: اغلاق قرية أبو فلاح خمسة أيام بعد تسجيل ثماني إصابات بفيروس (كورونا)

  • المحافظ حميد: اعداد المصابين في بيت لحم مرشح للزيادة وإغلاق المحافظة قد يستمر لأسبوعيين

  • الصحة: فيروس (كورونا) في الخليل متفشي بصورة كبيرة والمصابون لا يلتزمون بالحجر المنزلي

شؤون فلسطينية

بسبب الإخفاقات.. نقابة المحامين تُطالب بحل مجلس القضاء الانتقالي

بسبب الإخفاقات.. نقابة المحامين تُطالب بحل مجلس القضاء الانتقالي
رام الله - دنيا الوطن
طالب مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، بضرورة العودة- وبالسرعة القصوى- إلى مجلس القضاء الأعلى، المشكل وفقاً لقانون السلطة القضائية لسنة 2002.

وأفادت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" أن المطالبة بحل مجلس القضاء المؤقت، جاءت بسبب إخفاق مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، بالقيام بمهمته الرئيسية، المتمثلة بإصلاح القضاء وتطويره، وانغماسه بإدارة القضاء، إدارة عادية لم ترتبط بتطوير.

وعدد بيان نقابة المحامين، الذي وجهه للرأي العام، الإخفاقات والممارسات التي قام بها مجلس القضاء الأعلى الانتقال، والتي كانت وفق ما وصل "دنيا الوطن" كما يلي:

1. إن عمل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي طوال الفترة السابقة كان معتمدا على رؤية فردية وغير واضحة ودون وجود خطة عمل مدروسة تطرح للنقاش المجتمعي أو تعرض على الجهات ذات العلاقة بما فيها نقابة المحامين، ما ينبئ بشكل لافت عن حالة التفرد والاستحواذ التي صاحبت عمل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، ورفضه التعاطي مع مبدأ اصلاح السلطة القضائية وضرورة إصلاحها وتطويرها كحق مجتمعي يجب اشراك الكافة فيه إضافة الى تنكر مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لعلاقة التعاون والتكامل مع نقابة المحامين كشريك في إقامة العدل وخاصة في مجال احتواء الأزمات التي تنشأ بين المحامين والسادة القضاة .

2. يؤكد مجلس نقابة المحامين أن الانتقالي لم يجر أي تقدم على متطلبات الإصلاح والذي نادت نقابة المحامين والسادة القضاة والمجتمع المدني بضروه أخدها بعين الاعتبار ، وأهمها ملف الحقوق والحريات العامة وملف القضاء الإداري إضافة إلى طول أمد التقاضي واستقلال القضاء الفردي والمؤسسي، وقد بات من الملاحظ تراجع هيبة وأداء السلطة القضائية في تعاطيها مع هذه الملفات عما كان عليه الحال قبل تولية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لمهامه.

3. إن التعاطي من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مع اصلاح القضاء على أساس بنيوي فقط من خلال تنحية بعض القضاة عن العمل القضائي واجراء تعيينات جديدة ما هو إلا محاولة لذر الرماد في العيون، لا سيما وأن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لم يعمل طوال الفترة السابقة على تطوير أية برامج تهدف إلى تمكين السادة القضاة علميا أو تؤدي إلى رفع ثقافة وكفاءة السادة القضاة باتجاه حماية الحقوق والحريات العامة، خاصة وأن التدريب المستمر للسادة القضاة هو أحد أهم أهداف المعهد القضائي الفلسطيني التي تضمنها نظامه ومرسوم إنشاؤه، منوهين بهذا الصدد إلى أن التعيينات القضائية لم تكن منسجمة مع أهداف الإصلاح ومبرراته، وتجاوزت مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.

4. إن قرار ندب عشرة من السادة القضاة لأعمال قانونية في المؤسسات العامة للدولة في ظل التصريحات المتكررة عن النقص الحاد في عدد القضاة مقارنة بعدد القضايا وعدد السكان يدلل على عدم وضوح رؤية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وتخبطه الدائم في اصدار القرارات، ناهيك عما اعترى هذه القرار من مخالفات جسيمة لأحكام قانون السلطة القضائية والمبادئ والقيم الدستورية وما اعتراه أيضا من تعسف في استعمال السلطة باعتباره قد صدر لأسباب منها شخصية لا ترمي لتحقيق المصلحة العامة أو بهدف تصفية الحسابات وبتدخل من جهات نافذة من خارج الجسم القضائي.

5. يعارض مجلس نقابة المحامين وبشدة أي تعديل على قانون السلطة القضائية، باعتباره قانونا سياديا ومرتبطا بمبدأ الفصل بين السلطات ويحقق استقلال القضاء الفردي والمؤسسي متى تم الالتزام بنصوصه وأحسن تطبيقها وهو ما أكدت عليه نقابة المحامين في عدة بيانات ومناسبات سابقة ، كما يجدد مجلس نقابة المحامين معارضته لأية تعديلات على القوانين الأخرى المتصلة بالشأن القضائي دون اخضاعها لنقاش مجتمعي واسع تشارك فيه نقابة المحامين وكافة الجهات ذات العلاقة، وهذا ما أكد عليه مجلس النقابة بكتابه الموجه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بتاريخ 1/6/2020 والمتضمن تزويدها برزمة التشريعات المقترحة من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والذي لم يلق أي تجاوب من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي حتى يومنا هذا.

أخبار ذات صلة

غنام: إغلاق قرية أبو فلاح خمسة أيام بعد تسجيل ثماني إصابات بفيروس (كورونا)

غنام: إغلاق قرية أبو فلاح خمسة أيام بعد تسجيل ثماني إصابات بفيروس (كورونا)

الصحة: فيروس (كورونا) بالخليل متفشٍ بصورة كبيرة والمصابون لا يلتزمون بالحجر المنزلي

الصحة: فيروس (كورونا) بالخليل متفشٍ بصورة كبيرة والمصابون لا يلتزمون بالحجر المنزلي

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب شرق محافظة قلقيلية

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب شرق محافظة قلقيلية

الصحة: سيتم إرسال العائدين من الخارج للحجر المنزلي دون احتجازهم

الصحة: سيتم إرسال العائدين من الخارج للحجر المنزلي دون احتجازهم

محافظ طولكرم: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ طولكرم: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

المحافظ البكري يقرر اغلاق محافظة الخليل بشكل تام لمدة خمسة أيام

المحافظ البكري يقرر اغلاق محافظة الخليل بشكل تام لمدة خمسة أيام

محافظ سلطة النقد يلتقي لجنة قطاع النقل العام

محافظ سلطة النقد يلتقي لجنة قطاع النقل العام

الفصائل الفلسطينية: لن نتأخر بالتضحية بالغالي والنفيس دفاعاً عن أرضنا

الفصائل الفلسطينية: لن نتأخر بالتضحية بالغالي والنفيس دفاعاً عن أرضنا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب شرق محافظة قلقيلية

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب شرق محافظة قلقيلية

محافظ طولكرم: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ طولكرم: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ سلطة النقد يلتقي لجنة قطاع النقل العام

محافظ سلطة النقد يلتقي لجنة قطاع النقل العام

القانوع: خطورة خطة الضم تستدعي إطلاق يد الجماهير بالضفة

القانوع: خطورة خطة الضم تستدعي إطلاق يد الجماهير بالضفة

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى صباح اليوم

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى صباح اليوم

تيسير خالد: خرائط الضم انتهاك للقانون الدولي وسطو لصوصي على أراضي الفلسطينيين

تيسير خالد: خرائط الضم انتهاك للقانون الدولي وسطو لصوصي على أراضي الفلسطينيين

المطران حنا: ندق ناقوس الخطر مجدداً فعقارات باب الخليل الأرثوذكسية بخطر شديد

المطران حنا: ندق ناقوس الخطر مجدداً فعقارات باب الخليل الأرثوذكسية بخطر شديد

منوعات

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

هل لـ&#34;الجن&#34; علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

هل لـ"الجن" علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

مي كساب تتخلص من شعر زوجها &#34;أوكا&#34;

مي كساب تتخلص من شعر زوجها "أوكا"

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

عربي

السعودية: إيران قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار بالمنطقة

السعودية: إيران قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار بالمنطقة

حمد بن جاسم: بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقًا تُحارب الإسلام وتناصر إسرائيل

حمد بن جاسم: بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقًا تُحارب الإسلام وتناصر إسرائيل

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

مسؤول ليبي: أردوغان يسعى لاستثمار ما حققه بطرابلس للوصول إلى الهلال النفطي

مسؤول ليبي: أردوغان يسعى لاستثمار ما حققه بطرابلس للوصول إلى الهلال النفطي