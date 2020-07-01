الفصائل الفلسطينية: لن نتأخر بالتضحية بالغالي والنفيس دفاعاً عن أرضنا

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، خلال المسيرة الجماهيرية في غزة، إلى النهوض الوطني الشامل لمواجهة الاحتلال الاستيطاني ومشاريعه المدعومة أمريكياً، مؤكدين على عدم تأخرهم في التضحية بالغالي والنفيس، دفاعاً عن فلسطين.



وأضافت الفصائل: "ندعو لتحقيق وحدتنا الوطنية، وحدة النضال السياسي الفلسطيني، وإنهاء الانقسام الأسود، الذي يجب أن ينتهي فورًا، فلا يمكن مواجهة الضم و(صفقة القرن) ونحن منقسمون، لم تنجح أي حركة تحرر في دحر الاحتلال والاستعمار، وهي غير موحدة".



وشددت الفصائل على أن الخطوة التي أقدمت عليها منظمة التحرير، بالتحلل من الاتفاقات مع الاحتلال، خطوة جيدة، يجب أن تستكمل بتطبيق كل قرارات المجلسين المركزي والوطني، لاسيما في ظل التغول الإسرائيلي المتصاعد.



ودعت لوضع استراتيجية كفاحية؛ لصون حقوقنا الوطنية، تحت مظلة منظمة التحرير، بهذا نستطيع أن نخاطب العالم بقوة أكبر، ودحض الحجج الواهية لبعض الأشقاء والأصدقاء، الذي يتهربون من التزاماتهم ومسؤولياتهم الواجبة عليهم، تجاه القضية الفلسطينية.