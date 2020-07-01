مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

جرف مستوطنون، اليوم الأربعاء، مساحات من اراضي قرية عينابوس جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني "يتسهار"، شرعوا بعمليات تجريف في منطقة باطن العين في اراضي قرية عينابوس، القريبة من مدرسة الذكور في القرية