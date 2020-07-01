وزير الخارجية الإسرائيلي يستبعد صدور إعلان بشأن الضم اليوم



وقال أشكنازي لراديو الجيش الإسرائيلي: "يبدو لي أنه من غير المرجح، أن هذا سيحدث اليوم"، مضيفاً: "أتصور أنه لن يكون هناك شيء اليوم، فيما يتعلق بتمديد السيادة الإسرائيلية".



وفي إشارة إلى وجود خلافات داخل الائتلاف بخصوص توقيت أي خطوة أحادية للضم، قال أشكنازي، رداً على أسئلة من راديو إسرائيل، إن هذه الأسئلة يجب أن توجَّه لنتنياهو.



رام الله - دنيا الوطناستبعد وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، صدور إعلان بشأن الضم المقترح لأراض في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء 1 تموز/ يوليو 2020.